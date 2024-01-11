السوبر الإسباني.. برشلونة يسعى للاحتفاظ باللقب وأساسونا يبحث عن انتصار غائب

الخميس 11/يناير/2024 - 02:10 م

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "الأول بارك"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق برشلونة، الذى يصطدم بنظيره أوساسونا، ضمن منافسات نصف نهائى كأس السوبر الإسبانى الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية .



وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة الرابعة من بطولة كأس السوبر الإسباني، والتى يشارك فيها برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.



ومن المقرر أن يواجه الفائز من تلك المباراة ، ريال مدريد في النهائي المقرر إقامته الأحد المقبل، بعدما تخطى الفريق الملكى جاره اللدود أتلتيكو مدريد بـ 5 أهداف لثلاثة، فى الديربى الأشهر والأقوى فى مدينة مدريد.



يسعى فريق برشلونة لمواصلة سلسلة نتائجة الإيجابية التى حققها فى الآونة الأخيرة، بعدما حقق الفوز فى ثلاث مواجهات من آخر 5 مباريات فى جميع البطولات، وتعرض لهزيمة واحده وتعادل وحيد.



وتأمل كتيبة تشافي هيرنانديز، المدير الفنى لفريق برشلونة، الحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي، والـ 14 في تاريخه.



ويسعى الفريق الكتالوني أنطلاق موسمه 2024 بلقب السوبر، كما حدث في الموسم الماضي، والذي اختتمه البرسا بطلا لليجا الإسبانية.

وعلى الجانب الآخر يأمل فريق أوساسونا، وصيف كأس ملك إسبانيا، لمفاجئة جماهيره فى مواجهة الليلة، و تحقيق أول انتصار له أمام برشلونة منذ 4 سنوات، وتحقيق الفوز الـ 15 فى تاريخ مواجهات مع الفريق الكتالونى المسيطر على تاريخ المواجهات بواقع 45 انتصار مقابل 18 تعادل.

