الإعدام لقاتل زوجته وابنه في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق توك توك بتهمة قتل زوجته وابنه في منطقة المطرية بالإعدام شنقا.

وذكر قرار إحالة ا.س.م أنه سائق توك وتهمة قتل زوجته وأبنه أمام حضانة تعمل بها في منطقة المطرية بسبب رفض المجني عليها العودة له ورفعها دعوى خلع ضده لعدم إنفاقه عليها.

تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي بمقتل عاملة ونجها على يد شخص أثناء دخولها الحضانة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجني عليها والفت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية