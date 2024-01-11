إصابة 11 شخصا في استهداف روسي لفندق بخاركيف الأوكرانية.. وزيلينسكي يطالب بمزيد من الأسلحة لبلاده

أعلن حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، إن صاروخين روسيين أصابا فندقا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء في وسط المدينة، والتي تعد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة 11 شخصا، بحسب ما ذكرت شبكة سي ان بي سي" الأمريكية الخميس.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت أن العديد من النوافذ تحطمت ودمرت الشرفات، إلي جانب أكوام كبيرة من الأنقاض في الشارع أدناه. وتعاملت فرق الطوارئ مع الحادث.

وقال حاكم خاركيف عبر حسابه على "تليجرام"، إن الضربة الروسية وقعت في حوالي الساعة 10:30 مساء (بالتوقيت المحلي) وتم استخدام صواريخ S-300 في الهجوم.

وأضاف: "تم نقل تسعة من المصابين إلى المنشآت الطبية، أحدهم، رجل يبلغ من العمر 35 عاما، في حالة خطيرة."

وكتب أن الصحفيين الأتراك الذين يغطون الحرب كانوا من بين الجرحى.

وأوضح أن اصطدم صاروخ بجوار الفندق بجوار السياج، والآخر اصطدم بالقرب منه.

وأشار إلي أنه من المعروف أن الصحفيون من ضمن النزلاء في الفندق.

في حين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء، إن أوكرانيا أظهرت للعالم أنه يمكنها إيقاف الجيش الروسي، وذلك خلال زيارة لدول البلطيق بحثا عن مزيد من المساعدة لبلاده لمقاومة القوات الروسية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية الخميس.

وفي حديثه في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قال زيلينسكي إن أوكرانيا لا يزال يتعين عليها تعزيز دفاعاتها الجوية ضد هجمات روسيا الصاروخية والطائرات بدون طيار (المسيرات) المكثفة وتجديد إمدادات الذخيرة.