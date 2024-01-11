"متنزليش الشغل تاني".. حبس عامل قتل زوجته خنقًا بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عامل على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته خنقًا بسبب مشكلات أسرية فيما بينهما، بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل زوجته خنقًا بيده، بعدم نشوب مشادة كلامية، وصرحت النيابة بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويها بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة الضحية الذين اتهموا الزوج في قتل ابنتهم، وأكدوا أن الزوجين كانا على خلاف مستمر في الفترة الأخيرة، وبناءً عليه فإن النيابة أصدرت أمرًا بضبط وإحضار الزوج المتهم، ونفادًا لقرار النيابة العامة، نجحت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة في ضبط المتهم.

اعترافات المتهم بقتل زوجته في الطالبية

وبعرضه على جهات التحقيق أدلى العامل المتهم بقتل زوجته خنقا بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث أقر المتهم بارتكابه الجريمة بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته المجني عليها.

وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة نشبت بينه وبين زوجته مشادة كلامية بسبب العمل ورفضه المستمر لنزولها للعمل "بيتك وجوزك أولى بيكي من الشغل" لتجيبه "هنزل الشغل برضو" الأمر الذي دفعه إلى التعدي عليها ولف يديه حول رقبتها بعدما تملك رأسه الشيطان وراح يضغط على القصبة الهوائية مرددا: "مش هتنزلي الشغل تاني.. هموتك.. هموتك" لتلفظ زوجته أنفاسها الأخيرة وتسقط جثة هامدة، وأكمل المتهم أنه فور رؤيته لجثة زوجته تملكه الذعر والفزع ولاذ بالفرار هربا من حبل المشنقة.

كانت البداية بتلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "سارة خ" 29 سنة، بها آثار ازرقاق بالعينين وكدمات مع وجود علامات خنق وحز بالرقبة مع عدم وجود بعثرة بالشقة سوى الغرفة التي عثر على جثتها بها، وكذا اختفاء الزوج وظهوره في كاميرات المراقبة أثناء خروجه في حالة من التلفت والخوف، وكذا أقوال أسرة المجني عليها والتي أكدت بوجود خلافات مستمرة بين نجلتهم وزوجها بسبب رفضه نزولها للعمل، لتشير كافة أصابع الاتهام صوب الزوج.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية ورفضه نزول زوجته للعمل مع تمسكها بذلك، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.