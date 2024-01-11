رئيس مدينة الحسنة بوسط سيناء يتفقد مجري السيول لمواجهة الأمطار المتوقعة

تفقد سعد خليل البغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، اليوم الخميس، مجرى السيول وإزالة كافة الأنقاض الموجودة داخله وتشكيل لجنة للطوارئ تعمل على مدار الساعة لاستقبال ملاحظات المواطنين وايجاد الحلول المناسبة لها وتنفيذ خطة مواجهة السيول والأمطار المتوقعة خلال الفترة القادمة للاطمئنان على عدم وجود أي معوقات لتدفق مياه السيول حال حدوثها حفاظا على الأرواح و الممتلكات.

وذلك في إطار خطة المدينة للاستعداد لمواجهة السيول، طبقا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتكثيف الجهود للاستعداد للسيول لجميع الأجهزة التنفيذية لمراجعة جاهزية مخرات السيول تحسبا لتغير المناخ وهطول الأمطار بغزارة في أي وقت.

كما قام مدير إدارة البيئة والأزمات بمجلس مدينة الحسنة عبد الجليل ابراهيم برفع كفاءة منظومة النظافة حيث تم رفع القمامة من الصناديق والحاويات، بقرية بغداد بالإضافة إلى رفع عدد من الإشغالات ورفع الأتربة والقمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتجميل وصيانة الحدائق والتشجير بواسطة معدات الحملة الميكانيكة، ونقلها إلى المقلب العمومي للحفاظ على البيئة من التلوث وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع و الميادين.