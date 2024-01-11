تفاصيل دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

قالت جومانة ماهر، موفدة "القاهرة الإخبارية" من مدينة لاهاي الهولندية، إن مدينة لاهاي الهولندية تشهد اليوم الخميس وغد الجمعة أولى جلسات الاستماع لبحث الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة "الإبادة الجماعية" في غزة.

وأضافت جومانة ماهر، أن وثيقة الدعوى المكونة من 84 سفحة وتشمل أدلة كثيرة على الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها إسرائيل في قطاع غزة ما يهدف إلى تنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، واستندت جنوب أفريقيا لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين القاتلة لتنفيذ الإبادة الجماعية، كما استندت جنوب أفريقيا في هذه الوثيقة على محاولات جنود الاحتلال محاصرة أهالي قطاع غزة في مكان معين وتجويع أهالي غزة، واستهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدنيين والنازحين في الطرق التي أعلنت إسرائيل أنها من المفترض أن تكون آمنة.

وأوضحت موفدة القناة، وزارة العدل في جنوب أفريقيا أعلنت أن وزير العدل سوف يترأس وفد البلاد في محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال جلسة الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ولكن الطلب العاجل هو وقف كل العمليات العسكرية في قطاع غزة ووقف أي أعمال إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لمنع الإبادة.

وتابعت، في اليوم الأول ستقوم جنوب أفريقيا بأستعراض الوثيقة المكونة من 84 صفحة، وفي اليوم الثاني ستحاول إسرائيل الدفاع عن التهم الموجهة لها وسيبقى الأمر لمحكمة العدل الدولية لإصدار القرار، وأول قرار يترقبه العالم هو وقف العمليات العسكرية لمنع إسرائيل من التوجه إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ،أما فيما يتعلق بتثبيت التهمة على إسرائيل ربما يتطلب شهور وسنوات.



