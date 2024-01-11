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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أبرياء لم ترحمهم آلة الحرب الإسرائيلية.. قذائف الموت تلاحق أطفال غزة

غزة
غزة
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "آلة الحرب الإسرائيلية تنتهك براءة الأطفال في غزة".

وقال التقرير: "أبرياء لم ترحمهم آلة الحرب الإسرائيلية ولم تكن طفولتهم شافعا لهم لدى قوات الاحتلال التي استهدفت بشكل ممنهج الأطفال قبل الكبار في غزة".

وأضاف: "أطفال يسكنون الشارع حرموا معاني الحياة والأماني كافة، من خلفهم عدو لا يرحم وفوق رؤوسهم سيول من قذائف لا تفرق بين كبير أو صغير".

وتابع: "الأطفال في غزة يتعرضون لجميع أنواع الانتهاكات رغم كل محاولاتهم لتحدي تلك الظروف، الموت يطاردها من كل النواحي في مدينة تركوها وأجبروا على النزوح إلى أخرى كانت أشد قسوة وألما حيث واجهوا أعداء آخرين، الجوع والبرد والفقر".

آلة الحرب الإسرائيلية قوات الاحتلال الأطفال في غزة