فلسطين.. القوات الإسرائيلية تواصل استهداف طواقم الإسعاف في غزة

أفاد مراسل قناة "العربية"، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة، وتستمر في استهداف طواقم الإسعاف في القطاع.

وأمس الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة على محيط مجمع ناصر الطبي، ومراكز الإيواء التابعة للأونروا وسط خان يونس.

كما أشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى الانتهاكات المستمرة من الاحتلال في حق الطواقم الطبية فقصف الاحتلال سيارة إسعاف تابعة لها في دير البلح، ونتج عن ذلك الاستهداف استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين، بينهم 4 من طواقم الإسعاف.