كأس السوبر الإسباني.. ريال مدريد يتأهل للنهائي على حساب أتلتيكو

تغلب فريق ريال مدريد على جاره أتلتيكو مدريد بخماسية مقابل 3 أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وشهدت مباراة ديربي مدريد، إثارة كبيرة امتدت للشوطين الإضافيين، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث افتتح التسجيل، ماريو هرموسو لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة السادسة من صناعة أنطوان جريزمان.

وأدرك المدافع الألماني أنطونيو روديجير، التعادل للملكي في الدقيقة 20 من صناعة لوكا مودريتش، ثم أضاف زميله فيرلاند ميندي الهدف الثاني في الدقيقة 29 بلمسة رائعة بعد تمريرة من الظهير داني كارفخال.ورد جريزمان بهدف التعادل للأتلتي في الدقيقة 37، بعدما تلاعب بلاعبي ريال مدريد بمهارة رائعة من صناعة رودريجو دي باول.

وفي الشوط الثاني، أعاد روديجير مدافع الميرينجي، المنافس للمقدمة من جديد بهدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78.

وأنقذ الظهير الأيمن داني كارفخال، ريال مدريد من الهزيمة بهدف في الدقيقة 85، قبل أن تنتهي المباراة بـ5 دقائق.

واتجهت المباراة إلى الشوطين الإضافيين، لتحديد المتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

واستمر التعادل بنتيجة 3-3 في الشوط الأول الإضافي، وفي الشوط الإضافي الثاني، أحرز ستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو مدريد هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 116، قبل أن يسجل براهيم دياز الهدف الخامس في الدقيقة 120+2، بعد خروج أوبلاك حارس الأتلتي من مرماه، ليجد نفسه امام المرمى الخالي.

وبتلك النتيجة، تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد، لينتظر الفائز من مواجهة برشلونة وأوساسونا.