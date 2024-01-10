كأس كاراباو.. جوتا يقود هجوم ليفربول أمام فولهام

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة فولهام، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

ويستضيف فريق ليفربول، اليوم الأربعاء، نظيره فولهام على ملعب أنفيلد، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويغيب النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول، عن مباراة فريقه ضد فولهام؛ لانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني، الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويقود البرتغالي دييجو جوتا، هجوم الريدز رفقة الكولومبي لويس دياز، وهارفي إيليوت، على أن يجلس الهولندي كودي جاكبو والأوروجوياني داروين نونيز على مقاعد البدلاء.

تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - جو جوميز

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - ماك أليستر - كورتيس جونز

وفي الهجوم: هارفي إيليوت - دييجو جوتا - لويس دياز.