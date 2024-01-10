إلهام شاهين تتعاقد على فيلم سينمائي جديد

تعاقدت النجمة إلهام شاهين على فيلم سينمائي جديد بعنوان "الحب كله" وشاركت جمهورها صورة خلال توقيعها على عقد العمل عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

وكتبت إلهام تعليقا على الصورة:"مبروك علينا فيلم الحب كله من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر وإنتاج شريف مندور .. سنبدأ التصوير قريبا .. يا رب بالتوفيق".



يشار إلى أن آخر أعمال إلهام مسلسل "الفريدو" الذي عرض مؤخرا وهو من 10 حلقات، عن كتاب كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.