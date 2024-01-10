كأس السوبر الإسباني.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة الأتلتي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، منافسات كأس السوبر الإسباني، وتقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب الأول بارك، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويشارك الريال في منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني بصفته وصيف الدوري الإسباني وحامل لقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، بينما يخوض الأتلتي البطولة بعدما احتل المركز الثالث في الليجا الإسبانية.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي– ناتشو – أنطونيو رودريجير – داني كارفخال

خط الوسط: أوريلين تشواميني– لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس.