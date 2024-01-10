البنك المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ 34.2% في ديسمبر 2023

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023

وأضاف البنك في تقرير له عبر موقعه الإلكتروني، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في ديسمبر 2023، مقابل معدلًا شهريًا بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 1.0% في نوفمبر 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يناير 2024، معدلًا شهريًا بلغ 1.4% في ديسمبر 2023 مقابل معدلًا بلغ 2.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.3% في نوفمبر2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.7% في ديسمبر 2023 مقابل 34.6% في نوفمبر 2023.