برلماني يهاجم الحكومة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، تحفظات من قبل الحكومة على تعليق النائب السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وهجومه على الحكومة بسبب ارتفاع سعر الأدوية، ذلك خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وكان النائب سيد عبدالعال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ وجه انتقادات حادة للحكومة بسبب ارتفاع أسعار الدواء، وعدم قدرة الحكومة على السيطرة على الأسعار، موجهًا اللوم والمسئولية الكاملة على الحكومة بسبب فوضى السوق فى مصر، قائلًا: "الأسعار تأكل ما يتم إنجازه على الأرض والمواطن أصبح مستاء جدًا"، متابعًا: "الحكومة أصبحت شغالة عند المحتكرين"، وتابع: "أننا لا نصنع الدواء بل نقوم بتجميعه فى مصر، متوقعًا أن يتم التصنيع من خلال مدينة صناعة الدواء التى تم إنشاؤها".

وأعلن لمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، تحفظه على تعليق رئيس حزب التجمع، قائلًا: ذلك الكلام غير صحيح، ولا بد من توضيحه، مشيرًا إلى أن أسعار الدواء مرتبطة بأسعار المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج والتى ترتبط بأسعار الدولار.

وعلق المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية بأن "الحكومة مش شغالة عند الاحتكارات، إنها تراقب السوق، وهناك أسعار ترتفع ليس فى مصر فقط ولكن فى أماكن كثيرة".

