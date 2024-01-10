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الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استئناف محاكمة صيدلي متهم بـ"هتك عرض سيدات وفتيات" في مدينة نصر

المتهم بقفص الاتهام
المتهم بقفص الاتهام
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 بدأت منذ قليل الدائرة السابعة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب ، محاكمة "خالد .م ت " محبوس والمعروف بصيدلي مدينة نصر لاتهامه بممارسة الرذيلة مع السيدات وهتك عرضهن وتصويرهن.

 كشفت التحقيقات بالقضية رقم 13256 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر عن نشاط مشبوه منسوب إلى الصيدلي مرتكب واقعة التحرش بالسيدات والأطفال وضلوعه في تجميع مقاطع فيديو للضحايا والاحتفاظ بها. وتحفظت الأجهزة الأمنية على مقاطع فيديو مدمجة في فلاشه تتضمن العديد من المشاهد الخارجة .

 كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على المتهم حيث ظهر في فيديوهات يمارس الرذيلة مع سيدات بالإضافة لهتك عرض عدد كبير من الأطفال داخل صيدلية بمدينة نصر.


 

جنايات صيدلي مدينة نصر الرذيلة هتك عرض الاجهزة الامنية بالقاهرة