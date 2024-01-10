برلماني أردني: القاهرة تلعب دورا محوريا في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

قال فراس العجارمة، رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني، إن هناك تنسيقا مصريا أردنيا فلسطينيا على أعلى مستوى بشأن القضية الفلسطينية، وفقا لتصريحات خاصة مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء.

وأضاف رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني، أن المخطط الإسرائيلي في غزة سيفشل بسبب الجهود المصرية الأدرنية وتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، لافتا إلى أن القاهرة تلعب دورا محوريا في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

وتابع رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني، أن قمة العقبة ستركز على دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهالي في فلسطين.