بالفيديو.. رئيس اتحاد الناشرين يكشف تفاصيل انطلاق الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، ورئيس اتحاد الموزعين العرب، إن هناك حرص على أن تكون كل دورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب بها إضافة كبيرة مقارنة بالدورات الماضية.

وأضاف "عبده" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن وزارة الثقافة لا تدخر وسعًا بأن توفر كل الامكانيات لإنجاح معرض الكتاب، لأنها تعتبر الاحتفالية الثقافية الكبيرة في الوطن العربي، لأنه أكبر وأقدم معرض في المنطقة وله تاريخ كبير جدًا في خدمة الثقافة.

وتابع: "الجديد في المعرض هذا العام باستيعاب كل الطلبات المقدمة من الناشرين المصرين والعرب الذين تقدموا للمشاركة في المعرض".

وأوضح، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، ورئيس اتحاد الموزعين العرب، أن هناك 55 دولة و1050 ناشر سيشاركون في نسخة هذا العام من معرض القاهرة الدولي للكتاب، على مساحة المعرض التي بها 5 قاعات عرض التي تخصص بالكامل لخدمة الناشرين والثقافة وعرض الكتاب.

وأردف: "حرصنا على إتاحة الفرصة للناشر الذي يطلب مساحة للعرض واستيعاب الناشرين الجدد لأن المهنة مازالت واعدة وهناك إقبال من الشباب للعمل في المهنة الذين يتقدموا للجنة القيد باتحاد الناشرين".