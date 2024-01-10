"الهضيبي" يطالب بتعزيز التحول الرقمي في القطاع السياحي

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية توجه الدولة المصرية نحو تنشيط قطاع السياحة، استثمارا لما تحظى به مصر من مقومات سياحية عديدة، مشيرا إلى أن النشاط السياحي يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، ويُعتبر قاطرة بناء الاقتصاد وانتعاشه بصفة عامة، فهو من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتساهم بشكل كبير في الإيرادات بالعملات الصعبة.

وطالب "الهضيبي"، الحكومة بالعمل علي جذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلى والأجنبى في القطاع السياحي، فى ظل ما توفره الدولة من تسهيلات وتيسيرات، مع مواصلة العمل علي تحسين جودة المنتج السياحى المصرى، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن الدولة تمكنت من تحسين مناخ الاستثمار فى مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية، حيث تم تنفيذ المخطط لعام 2023 باعتماد مجلس الوزراء لحزمة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية دعم وتعزيز التحول الرقمي داخل القطاع السياحي، ليكون السائح قادرا علي حجز رحلته وتفاصيل برنامجه السياحي أونلاين، بالإضافة إلي تحصيل رسوم رسوم تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف من خلال التحويلات البنكية أو عن طريـق استخـدام نقـاط الدفع الإلكترونى.

ولفت إلى أن تنشيط القطاع السياحي يؤثر إيجابا علي القطاعات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلي أنه يساهم في توفير فرص عمل كثيرة كونه قطاع كثيف العمالة، يعمل به ما يقرب من 44 ألف شخص، بالإضافة لتوفيره ملايين فرض العمل غير المباشرة مما يخفف من مشكلة البطالة ويعمل على تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية، كما يساهم بشكل فعال في تنشيط قطاعات التعليم والتدريب في مجال المهن السياحية المختلفة.