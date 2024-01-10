أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 يناير 2024

استقرت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 10ديناير 2024؛ بدون أي تغيير عن أسعار إغلاق أمس الثلاثاء على مستوى جميع الأعيرة الذهبية المتداولة في السوق المصري.

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 ( أكثر أعيرة الذهب انتشارا و إقبالا في الأسواق المصرية) عند نحو 3175 جنيها للبيع و 3225 جنيها للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 ( أعلى أعيرة الذهب قيمة المتداولة في السوق المصري ) حوالي 3629 جنيها للبيع و3686 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 18 نحو 2721 جنيا للبيع و 2764 جنيها للشراء .

بلغ سعر عيار 14 الأدنى قيمة نحو 2117 جنيا للبيع و 2150 جنيها للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب( يزن حوالي 8 جرامات من الذهب) نحو 25.4 ألف جنيه للبيع و 25.8 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر أوقية الذهب ( و تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب ) نحو 11285 ألف جنيه للبيع و 114.63 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 3.63 مليون جنيه للبيع و 3.7 مليون جنيه للشراء.

و عن أسعار الذهب المصنعية و الدمغة ، تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عالميا، انخفضت أسعار الذهب العالمية مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد أداء سلبي خلال الأسبوع الماضي مع بداية عام 2024، يأتي هذا في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي الذي وجد الدعم من تراجع التوقعات بشأن قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام.

افتتح الذهب الفوري تداولات هذا الأسبوع عند المستوى 2044 دولارا للأونصة قبل أن ينخفض ويسجل أدنى مستوى عند 2026 دولارا للأونصة و يتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2030 دولارا للأونصة.