اليوم.. 21 طلب إحاطة على طاولة «محلية النواب»

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة 21 طلب إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

• طلب النائبة/ أمل زكريا، بشأن ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري لحصر أراضي الدولة التابعة إلى جهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعي، الأوقاف، الموارد المائية والري.. إلخ) بمحافظة البحيرة، وجميع مدن ومراكز الجمهورية، وذلك بهدف وضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام.

• طلب النائب/ محمدعبدالله زين الدين، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة – حتي الآن - لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، فضلا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالي بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضي وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك في ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية باجتماعها المنعقد بتاريخ 5/1/2022.

• طلبي النائب/ بلال حامد النحال بشأن التقاعس عن إنهاء إجراءات قرارات تخصيص قطعتي أرض - تبرع للنفع العام - لإنشاء عدد (2) معهد ديني بقريتي (المساعدة، وديروط)، وقطعة أرض أملاك دولة مساحتها 418 م2 بميدان الحرية لإنشاء إدارة تعليمية بمركز ومدينة المحمودية - محافظة البحيرة.

• طلب النائب/ هشام الجاهل، بشأن توقف إصدار تراخيص البناء بمدينة رشيد - محافظة البحيرة، إلا بعد الرجوع إلى هيئة الأوقاف المصرية، سواء كانت الأرض بالشهر العقاري، أو صدر لها رخصة بناء قديمة، الأمر الذي أدى إلى تهرب المواطنين من التقدم للحصول على تراخيص البناء، ومحاولة البناء بدون رخصة (بناء مخالف).

• طلب النائب/ أحمد محمد عبدالسلام الحوفي، بشأن ضرورة قيام محافظة البحيرة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة نحو مخاطبة وزارة الأوقاف بشأن الموافقة على تخصيص أو استبدال قطعة أرض فضاء ملك الوزارة بناحية بندر دمنهور خلف ساج بلازا، وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لخدمة أهالي المنطقة.

• طلب النائب/ محمد عبدالله زين، بشأن تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو – محافظة البحيرة، حيث تتميز المدينة بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15 كم، ويمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة في هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة، فضلاً عن ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام.

• 4 طلبات للنائب محمد يسري عباده، بشأن:

الأول: تأخر مسئولي مشروع الرصف الإنتاجي في عمليات الرصف المسندة إليهم، وكذلك المشروعات الموكلة لهم بمركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، بالرغم من انتهاء خطة العام المالي السابق 2022/2023، الأمر الذي يتسبب في إهدار المال العام.

الثاني: ضرورة تغطية 150 مترًا من مصرف كوم حمادة، حيث تم عمل المقايسات اللازمة لتنفيذ الأعمال، ولم تقم المحافظة بالبدء في التنفيذ حتى الآن، بالرغم من قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدابير اعتماد مالي لهذا الغرض قدره 5.5 مليون جنيه.

الثالث: ضرورة قيام المحافظة باستصدار قرار لوضع أرقام على مركبات التوك توك بتسلسل ولون مميز بمركز كوم حمادة، على أن تكون الأولوية لساكني المركز، والذين يحملون بطاقة صادرة من سنة على الأقل.

الرابع: غلق مصنع القمامة بقرية كفر زيادة، أو نقله إلى مكان خارج نطاق الكتلة السكنية، وذلك بسبب كثرة الانبعاثات الصادرة منه، واستمرار الحرائق بشكل يومي، مما يؤثر على صحة المواطنين.

* طلب النائب/ أحمد حمدي خطاب، بشأن معاناة قاطني مساكن مجلس المدينة بمنطقة أنطونيادس كفر الدوار – محافظة البحيرة بسبب سوء حالة الصرف الصحي، نتيجة توقف الوحدة المحلية عن شفط مياه الصرف من الطرنشات، وقيام المواطنين بصرفها على رشاح زراعي يمر بالمنطقة، عدم قيام الجهات المختصة بتطهيره، الأمر الذي تسبب في ارتفاع منسوب المياه وأثر على حركة المواطنين، وخاصة خلال فصل الشتاء.

* طلب النائب/ أحمد العرجاوي، بشأن رفض وزارة البيئة تنفيذ أعمال إقامة مشروع الإسكان الاجتماعي على الأرض المجاورة لمضرب أرز أبو حمص –

* طلب النائب/ محمد عبدالله زين الدين، بشأن ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة كل أعمال مشروع الرصف الإنتاجي داخل مدينة إدكو – محافظة البحيرة، والالتزام بإعادة رصف الشوارع التي انهارت مع سقوط الأمطار، والتي تم رصفها بتكلفة 42 مليون جنيه منذ ستة أشهر، ومحاسبة المتسببين في إهدار المال العام، وحل مشروع الرصف الإنتاجي، وإلحاقه بمديرية الطرق والنقل بالمحافظة لتتولى مسئولية رصف الطرق الداخلية بالمدن، والقرى.

* طلبي النائبة/ فايزة صالح، بشأن ضرورة إنشاء كوبري مشاة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف – مركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة، وذلك أعلى خطوط السكة الحديد، والطريق الزراعي – القاهرة – الإسكندرية - وترعتي الخندق الشرقي والغربي، وذلك حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين، وتوسعة ورفع كفاءة طريق جسر النيل (فرع رشيد) بداية من قرية كفر العيص مركز كوم حمادة، وحتى مدينة شبراخيت – بمحافظة البحيرة، حيث إن هذا الطريق يربط عدة مراكز إدارية ببعضها، ويخدم أكثر من 20 قرية بمراكز كوم حمادة، وإيتاي البارود، وشبراخيت.

* طلب النائب/ أحمد العرجاوي، بشأن ضرورة رصف مداخل قرية السلام (زكي أفندي) المتمثلة في الطرق الآتية:

• طريق 105 من أول الزراعي حتى مصرف مالون بطورس.

• طريق طلمبات برسيق – بركة غطاس.

• استكمال طريق أبو هواش.

* طلب النائب/ محمد الحوفي، بشأن ضرورة رصف شارعي (الروضة، والمعهد الديني)، والشوارع الفرعية بأرض الحوفي - منطقة جزيرة البط، الفكرية، الرحباية، وبعض الشوارع المتفرعة من شارع عبدالسلام الشاذلي، لرفع المعاناة عن المواطنين.

*طلب النائب/ هشام سعيد الجاهل، بشأن تحويل قرى (برج رشيد، جزيرة الرحمانية، وعرفان) إلى مجالس قروية مستقلة عن المدن التابعين لها، وذلك لرفع المعاناة عن أهالي هذه القرى نتيجة ندرة الخدمات المقدمة لهم وعدم حصولهم على حقهم باعتمادات الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدن التابعين لها، فضلاً عن صعوبة إدراجهم بمبادرة حياة كريمة إلا بعد تحويلهم إلى قرى.

* طلبي النائبة/ أمل زكريا، بشأن عدم متابعة المسئولين بمحافظة البحيرة لأعمالهم في التصدي لأي حالة تعدي، وذلك بالرغم من تصريحات المسئولين بالمحافظة بالمواقع الإخبارية عن إزالة عدد من حالات إشغال الطرق بالوحدات المحلية المختلفة.

الوزارات (التنمية المحلية - التخطيط - المالية)، ومتابعة إستراتيجيات تعزيز جهود الدولة بدعم القيادات النسائية من حيث التدريب والتأهيل، لتمكينهن من الإدارة وحُسن التدبير لمواجهة التحديات، حيث وصلت نسبة السيدات العاملات إلى 45% بمختلف المحافظات.

