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الأربعاء 10 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد شائعات ارتباطهما.. خطبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر

خطوبة هشام جمال و
خطوبة هشام جمال و ليلى أحمد زاهر
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كشف المطرب هشام جمال، عن خبر ارتباطه رسميًا على الفنانة ليلى أحمد زاهر بعد أشهر قليلة من شائعة ارتباطهما. 

نشر جمال مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، معلقًا: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".

يذكر أن، الثنائي هشام جمال وليلى أحمد زاهر تعاون في مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي حقق نجاحًا فنيًا وجماهيريًا واسعًا منذ عرضه، بمشاركة كل من شيماء سيف، عمرو وهبة، دلال عبدالعزيز وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

هشام جمال ليلى أحمد زاهر خطوبة هشام جمال و ليلى زاهر