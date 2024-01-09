المرشد يدعو الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية.. خامنئي: “على الجميع بذل كل الجهود لتعبئة الشعب”

في حين تشير جميع التوقعات في إيران إلى نسبة مشاركة منخفضة للغاية في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر مارس، حث مرشد الثورة الاسلامية فى ايران علي خامنئي المسؤولين بشدة على تشجيع الايرانيين على الاقبال على التصويت.

وأكد خامنئي في حديثه إلى أتباعه، اليوم الثلاثاء: "يجب على الجميع بذل الجهود لتعبئة الشعب"، مشددًا على أهمية الجماهير.

وأشار إلى أن "عددًا محدودًا من الأشخاص، دعنا نقول مليونين في غزة، تحدوا فعليًا إسرائيل والولايات المتحدة، على الرغم من القوة الهائلة التي تتمتع بها الأخيرة".

وتراوحت نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة في إيران بين 20 إلى 40 بالمئة في عامي 2020 و2021، لكن المحافظين يتوقعون الآن نسبة مشاركة تتراوح بين 5 إلى 8 بالمئة في مارس.

ويبدو أن الإيرانيين منزعجون بشدة من لامبالاة النظام ومسؤوليه بمطالبهم بمزيد من الحرية وتحسين الظروف الاقتصادية. ويبلغ معدل التضخم رسميا أقل قليلا من 50 في المائة، لكن بالنسبة لبعض السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية، فهو أعلى من ذلك بكثير.

من ناحية أخرى، فإن حملة القمع الوحشية التي شنها النظام على الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022، والتي خلفت المئات من القتلى والمصابين بالعمى، فضلًا عن إصرار المتشددين على جعل الحياة أكثر صعوبة على الجميع من خلال إقرار قوانين العصور الوسطى المتعلقة بالحجاب، وإصدار أحكام قاسية على النساء، مما أدى إلى عدم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وزيادة حجم المعارضة في البلاد.

وفي الوقت نفسه، أصبح عدم كفاءة إدارة رئيسي في حل مشاكل البلاد الاقتصادية والسياسة الخارجية أكثر وضوحا مع عدم قدرتها على الحفاظ على سلامة البلاد.

وقُتل حوالي 90 شخصًا وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة في هجوم شنه تنظيم داعش الأسبوع الماضي في مدينة كرمان، حيث نقلت الحكومة أطفال المدارس وأمهاتهم لتكريم القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني. في الذكرى الرابعة لوفاته.

وتثير أخطاء رئيسي الحزن بين الناس كل يوم. في أحد الأيام، قال إنه اكتشف أن أمهات جميع الطلاب هم من النساء، بينما في مناسبة أخرى، يجد صعوبة في القراءة من خطاب مُجهز. وقال يوم الثلاثاء إنه "يجب نقل الأفراد غير الأكفاء في كل مكتب إلى إدارة أخرى".