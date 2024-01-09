المشدد 7 سنوات لبائع أنابيب قتل نجله بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، بالسجن المشدد 7 سنوات، لبائع أنابيب لاتهامه بقتل نجله، بعد أن تعدى عليه بالضرب المبرح وضرب رأسه بحائط المنزل، فأصيب عدة إصابات أودت بحياته، بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية.

وتضمن أمر إحالة المتهم، ويدعى"م.ع.ح" 42 سنة، بائع أنابيب، أنه في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتل نجله المجني عليه، ويدعى "ب. م. ع" عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تعدى على نجله بالضرب المبرح في جميع أنحاء جسده، واتبع ذلك بالتعدي عليه بالضرب بقدمه وضرب رأسه بإحدى حوائط المسكن فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تأديبه، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.