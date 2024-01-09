ads
الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب فيوتشر يدرس سموحة استعدادًا لمواجهة كأس الرابطة

مدرب فيوتشر
مدرب فيوتشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يبدأ البرتغالي ريكاردو فورمورسينيو مدرب فريق فيوتشر، غدًا الأربعاء، في دراسة فريق سموحة السكندري لتحديد نقاط قوة الفريق المنافس وضعفه.

ويلتقي فيوتشر مع فريق سموحة يوم 16 يناير الجاري، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان فريق فيوتشر قد سقط على ملعبه بهدف للاشيء في الجولة الأولي أمام فريق الاتحاد السكندري، بينما خسر سموحة في المحلة أمام فريق بلدية المحلة بنتيجة 1-0 ضمن مباريات نفس الجولة.  

وتضم المجموعة الأولي فرق، فيوتشر، الاتحاد السكندري، بلدية المحلة، سموحة السكندري.  وأقيمت بطولة كأس الرابطة من قبل مرتين، توج فيوتشر باللقب الأول، وسيراميكا كليوباترا باللقب الثاني.

ريكاردو فورمورسينيو فيوتشر سموحة أيمن مصطفى