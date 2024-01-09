مدرب فيوتشر يدرس سموحة استعدادًا لمواجهة كأس الرابطة

يبدأ البرتغالي ريكاردو فورمورسينيو مدرب فريق فيوتشر، غدًا الأربعاء، في دراسة فريق سموحة السكندري لتحديد نقاط قوة الفريق المنافس وضعفه.

ويلتقي فيوتشر مع فريق سموحة يوم 16 يناير الجاري، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان فريق فيوتشر قد سقط على ملعبه بهدف للاشيء في الجولة الأولي أمام فريق الاتحاد السكندري، بينما خسر سموحة في المحلة أمام فريق بلدية المحلة بنتيجة 1-0 ضمن مباريات نفس الجولة.

وتضم المجموعة الأولي فرق، فيوتشر، الاتحاد السكندري، بلدية المحلة، سموحة السكندري. وأقيمت بطولة كأس الرابطة من قبل مرتين، توج فيوتشر باللقب الأول، وسيراميكا كليوباترا باللقب الثاني.