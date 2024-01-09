بتخفيض يصل لـ25 %.. رئيس جامعة بني سويف يفتتح منفذ بيع منتجات مركز الإنتاج لخدمة المجتمع

افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، منفذ بيع منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية وذلك بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير السلع الأساسية والمنتجات المدعمة للجمهور من المجتمع السويفي ومنسوبي الجامعة بأسعار مخفضة وتخفيضات تصل إلى 25 %، وذلك بحضور الدكتورة نيرمين عاطف المشرف على المركز ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

وعقب الافتتاح تجول الدكتور منصور حسن داخل المعرض للاطمئنان على جودة المنتجات المعروضة، لافتاً إلى إن المعرض يشمل العديد من المنتجات والتي تضم السلع الأساسية من السكر وزيت الطعام والأرز والمكرونة بأسعار مخفضة، فضلاً عن منتجات مركز الإنتاج من الألبان ومشتقاتها والتي يتم تصنيعها داخل المركز باستخدام الألبان الواردة من مزرعة كلية الطب البيطري، بالإضافة إلى بعض السلع الغذائية ومنتجات الحلويات والمخبوزات واللحوم، بهدف خدمة المجتمع السويفي و تخفيف الأعباء على جميع المواطنين.

من جانبهم عبر الحضور عن سعادتهم بتوفير الجامعة لتلك المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق، موجهين شكرهم لرئيس الجامعة على الجهد الكبير من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عليهم.