تحصين 76719 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصارين محافظ الفيوم، جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر ديسمبر الماضي، والتي استعرضها تقرير الدكتور زين العابدين على السيد، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية الطب البيطري ووحداتها البيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد، استمراراً لجهود الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءاً من الأمن الغذائي المصري، وزيادة إنتاجيتها وتحسين سلالاتها وحمايتها من الأمراض الوبائية.

وفي هذا الصدد، أشار مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إلى قيام المديرية بالعديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث قامت إدارة المجازر والصحة العامة بتوقيع الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة بإجمالي 3092 كيلوجرام، وقامت إدارة الرعاية والعلاج بتوقيع الكشف الطبي البيطري على عدد 3431 حيوانًا، كما قامت إدارة الخدمات بإجراءات التأمين لعدد 1879 حيواناً، وتسجيل وترقيم 4196 حيواناً، واستخراج 5691 بطاقة.

واستمرت إدارة الطب الوقائي في تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وبلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها 76719 حيواناً، كما تم تحصين عدد 2898 رأساً من الأبقار والجاموس بلقاح النيموباك، وتحصين 510 حيواناً ضد مرض الجلد العقدي، و703 حيواناً ضد مرضي جدري الماشية وجدري الضأن.

وأضاف، أن إدارة الدواجن قامت بعلاج 15655 طائر، وقامت إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية، بتنظيم 325 ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم، شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 256 كجم من اللحوم صالحة للاستهلاك وتم ذبحها خارج المجازر، و328 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما قامت بتوقيع الكشف علي اللحوم والدواجن المعروضة بمنافذ البيع المدعمة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والكشف على اللحوم والدواجن الواردة إلى المحافظة في سيارات متنقلة، إضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت 1522 رأس، ومذبوحات الدواجن التي بلغت 338125 طائر.