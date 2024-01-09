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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خسائر كارثية.. خبير يكشف مخاطر فقدان التنوع البيولوجي على العالم

التنوع البيولوجي
التنوع البيولوجي
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قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن التنوع البيولوجي هو كل أنواع الكائنات الحياة الموجودة على كوكب الأرض سواء كانت مخلوقات نباتية أو حيوانية أو دقيقة، موضحا أن ما نعرفه منها هو عدد قليل جدا من ضمن 100 مليون نوع لم نعرفه بعد من الكائنات الحية.

وأضاف “سمعان” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية ”إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن التنوع داخل النوع يسمى التنوع الجيني، ويوجد تنوع في النظم البيئية ما بين مناطق حارة ومدارية وغيرها، وهذا التنوع هو سر الحياة وله أهمية كبيرة في غذاء الإنسان، ومجالات مختلفة مثل مجال الطب والصناعة وحتى الترفيه.

وأشار أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إلى أن التغير المناخي يؤثر على التنوع البيولوجي وبالتالي ينتج عنه حدوث خلل في النظام البيئي وتدهور بعض الكائنات وانقراض الأنواع، وبالتالي هذا سيؤثر بشكل كبير للغاية على الاقتصاد العالمي من عدة زوايا ومنها زيادة التكلفة الاقتصادية وزيادة التكاليف الصحية بسبب انتشار الأمراض.

 

التنوع الدراسات البيئية الدكتور عبد المسيح سمعان الكائنات الحية الاقتصاد