تأجيل قضية اتهام سائق بقتل شخص بعد الاصطدام به ودهسه بالقليوبية

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، نظر قضية اتهام سائق بقتل شخص بعد الاصطدام به ودهسه أسفل إطارات السيارة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر فبراير لحضور أسرة المجني عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعى، عبد المجيد محمد عبد المجيد القصاص، وأمير محمد عاصم بسيونى، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 290 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1611 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "علاء م ع"، 25 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لأنه فى يوم 4 / 1 / 2023، قتل عمدًا بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجنى عليه سيد سعيد دسوقى، بأن اصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها، فدهسه أسفل إطارتها قاصد إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته على النحو المبين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة بين سائق وأخر ووفاة أحدهما، على الفور انتقلت قوات مباحث مركز شرطة قليوب، وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين الطرفين، فقام المتهم بقيادة سيارته وأثناء ذلك قام المتوفى بالإمساك به من جانب السيارة لمواصلة التعدى عليه.

وتابعت التحريات، أنه أثناء الواقعة قام المتهم بالانطلاق بسيارته مع استمرار تشبث المجنى عليه بجانب السيارة إلى أن سقط أسفل إطارات السيارة ودهسه المتهم وفر هاربا من موقع الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.