"التعليم": الصورة الذهنية عن المدارس التكنولوجية والفنية تغيرت وقوائم الانتظار للالتحاق بها كثيرة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الصورة الذهنية للطلاب عن التعليم الفني تغيرت كثيرًا، والدليل على ذلك أن عدد من تقدموا للمدارس التكنولوجيا حاصلين على مجاميع كبيرة تمكنهم من الالتحاق بالثانوية العامة ولكنهم تقدموا للمدارس الفنية.

وتابع الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية، أن قوائم الانتظار طويلة للالتحاق بالمدارس التكنولوجية الفنية لذا لا بد من التوسع في المدارس الفنية.

وأكد "حجازي"، أن هؤلاء الطلاب الذين التحقوا بالمدارس التكنولوجية محجوزين للعمل قبل أن يتخرجو ا، وان الطالب سيجد فرصة عمل بعد 3 سنوات من التخرج، مشيرًا إلى أن الصورة الذهنية تغيرت بسبب الإلتحاق بالجامعات التكنولوجية، وحصول الطالب على بكالوريس.