محافظ المنوفية: مساعدة مالية عاجلة وتخصيص كشك ووحدة سكنية لحالة إنسانية بالباجور

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في لفتة إنسانية طيبة واستجابة استغاثتها، صرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية فضلًا عن تخصيص وحدة سكنية بمساكن الإيواء بجروان وكشك كمصدر رزق ثابت لإحدى الحالات الإنسانية بمركز ومدينة الباجور والتي تعاني من ظروف صحية واجتماعية صعبة ، لضمان حياة كريمة وآمنة لها.

وجاء ذلك خلال استقبالها صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه بالديوان العام.

واستمع محافظ المنوفية لشرحاً تفصيلياً عن حالتها الصحية والإجتماعية حيث تعانى من بعض الأمراض السرطانية التي تؤثر على حياتها اليومية ، فضلاً عن عدم وجود سكن خاص بها ومصدر دخل ثابت.

وكلف المحافظ مدير مديرية التضامن بسرعة إنهاء إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة ، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أوجه الدعم والرعاية للفئات الأكثر استحقاقا والعمل على صناعة مستقبل أفضل لهم.

وخلال اللقاء أعربت المواطنة عن سعادتها بحرص المحافظ على التواصل معها والاستماع إلى شكواها وتلبية مطالبها ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلها.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية علي أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم، مؤكدًا على حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

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