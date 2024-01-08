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الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. السيسي خلال لقائه أبو مازن: يجب إنهاء معاناة المدنيين في غزة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 9 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي خلال لقائه أبو مازن: يجب إنهاء معاناة المدنيين في غزة
.. ويبحث مع أبو الغيط جهود وقف إطلاق النار
الجولة الرابعة.. بلينكن في المنطقة لمحاولة وقف الحرب وإنقاذ تل أبيب
التجسس. الصين تعلن طرد عميل بريطاني
مقتل 5 ضباط شرطة في انفجار قنبلة بباكستان
المرأة في الجماعات الإرهابية.. "الضفة الأخرى" يكشف أبرز التنظيمات النسائية حول العالم
إسرائيل تعلن الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب على القطاع
رفع علم جنوب أفريقيا فى رام الله.. فلسطين ترحب بمساعي بريتوريا لمحاكمة الصهاينة بتهمة الإبادة الجماعية
إثيوبيا تثير التوترات في البحر الأحمر.. اتفاقية أديس أبابا وأرض الصومال تشعل المنطقة
 

السيسي الصين