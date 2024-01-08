أحمد محسن: مصر تبذل جهودًا هائلة لوقف الحرب في غزة

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن الجهود التي تقوم بها مصر لوقف الحرب هائلة على كافة المستويات طوال ما يزيد عن ثلاثة أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا: مصر تتحرك سياسيا ودبلوماسيًا وعلى صعيد المساعدات الإنسانية وغيرها للتخفيف من معاناة الفلسطينيين ونصرة حقوق الشعب الفلسطيني.

ونوه “محسن” في تصريح صحفي له اليوم، بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تلبية لدعوة الرئيس السيسي، وتمهيدا لعقد قمة مصرية فلسطينية، مشيرا إلى أن مصر مهمومة بوقف اطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية دائمة تقوم على حل الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس الفلسطيني لمصر ستعمل بحث سبل التعاون الثنائي من أجل الوقف الفوري والمستدام لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها اسرائيل، في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، والتباحث حول الجهود المصرية والعربية والإقليمية والدولية المبذولة للتعامل مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 3 أشهر ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه إلى خارجها، ووقف اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه على الضفة والقدس، قائلا: جرائم إسرائيل متعددة وسافرة ووسط صمت مريب من المجتمع الدولي.

وشدد نائب الصعيد: أن الزيارة ستعمل كذلك على إنجاح الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لوقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.

واختتم النائب أحمد محسن بالقول بأن القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية السافرة على غزة هى أكبر تحدي للأمن القومي المصري خلال العام الجديد ومصر يقظة تماما لكل المخططات.