فيديو.. محمد الشرنوبي يطرح أحدث أغنياته «كان نفسي»

طرح النجم محمد الشرنوبي أغنيته الجديدة التى تحمل عنوان «كان نفسي» على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

الأغنية كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

كان الشرنوبي قد بدأ الترويج لأغنيته الجديدة منذ عدة أيام بطرح البوستر الدعائى لها، ونشر صورة، على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شوق من خلالها جمهوره ومتابعيه لأغنية كان نفسي، معلنا تعاونه الأول مع «جاما ميوزيك».

وأشار فى تعليقه إلى أن هذا التعاون سيشمل العديد من المفاجآت، والاعمال الفنية المتميزة، وتقول كلمات «كان نفسى»:

كان نفسي أقول إنه استحالة.. أفضل كده

كان نفسي مابقاش حالتي حالة.. بالشكل ده

كان نفسي أشوفني اكون عارفني والسنين طول السنين.. جايبه جديد

كان نفسي لما اعيش ماكنش عشت والسلام

كان نفسي أفهم قبل ما ابقى كبرت ع العلام

كان نفسي لما أقول كلام ماتوهش فـ الكلام.. كان نفسي لما أحكي عني أخش فـ المفيد

كان نفسي أكابر

كان نفسي أعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي ألاقي

نفس اتفاقي

واما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة

متشالي فيه حد برتاح معاه

يفضل معايا فـ طريق ابتداه.. كان نفسي مابقاش وحيد

كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم

من غير ما يبكي ويشكي ف هموم

كان نفسي انام ليلة والصبح اقوم.. ماسألش نفسي انت مين

كان نفسي ليلة

ماتجيش طويلة

كان نفسي انسى كلمة ما باليد حيلة

كان نفسي كوني

يخلف ظنوني

كان نفسي حاجة واحدة ماتبكيش عيوني

كان نفسي اكابر

كان نفسي اعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي

نفس اتفاقي

واما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي اكابر

كان نفسي اعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي

نفس اتفاقي

واما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة

متشالي فيه حد برتاح معاه

يفضل معايا فـ طريق ابتداه.. كان نفسي مابقاش وحيد

كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم

من غير ما يبكي ويشكي ف هموم

كان نفسي انام ليلة والصبح اقوم.. ماسألش نفسي انت مين

كان نفسي الاقي يوم اجابة.. للاسئلة

كان نفسي لما اتوه اقولي.. مش مشكلة

كان قلبي نفسه فـ الف حاجة بس انا قلبي ياريت.. كان بايدية

كان نفسي لما قلبي يوجعني تداريه العيون

كان نفسي افهم الحياة وماتوهش فـ الظنون

كان نفسي الاقي سكة سالكة ليا فين ما اكون

كان نفسي الاقي اي حد جنبي اسند عليه

كان نفسي اكابر