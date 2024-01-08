مدرب الزمالك: عودة شلبي والونش للمشاركة أهم مكاسب ودية كسكادا

تحدث معتمد جمال مدرب الزمالك، عن أبرز المكاسب التي حققها الفريق من ودية كسكادا التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب النادي وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 4-0.

وقال جمال في تصريحات صحفية، إن المباراة الودية جاءت لتجهيز اللاعبين بشكل بدني وفني قوي خاصة في ظل توقف الدوري حاليا بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأضاف جمال، من أهم مكاسب مباراة اليوم، مشاركة مصطفي شلبي بعد غياب لفترة طويلة نظرا لإصابته، وظهر بشكل مميز اليوم .

وتابع جمال، محمود الونش ايضا خاض مباراة اليوم ونسعى لتجهيزه بشكل قوي لحجز مكانه أساسيا في تشكيل الزمالك .

وعن مشاركة عمار ياسر ومصطفى شكري ثنائي فريق الشباب، أوضح معتمد جمال أن الجهاز الفني يسعى لتصعيد العناصر المميزة بشكل مستمر لصفوف الفريق الأول.

وفاز الزمالك على كسكادا برباعية نظيفة، سجلها كل من محمود علاء وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وعمار ياسر.