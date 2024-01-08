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الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السعودية أرض الخير على ريال مدريد فى كأس السوبر الإسبانى

السوبر الاسبانى
السوبر الاسبانى
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تعتبر المملكة العربية السعودية، فال الخير على فريق ريال مدريد، في حال استضافتها لبطولة كأس السوبر الإسبانى.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر الإسباني، خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي، على أرض المملكة العربية السعودية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة الرابعة من بطولة كأس السوبر الإسباني، والتى يشارك فيها برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.

ويمتلك الفريق الملكى ريال مدريد، النصيب الأكبر من الثلاثية التي لعبت في المملكة، بحصد بطولتين مقابل تتويج وحيد للبارسا.

حيث يتصدر فريق برشلونة قائمة الأكثر تتويجا بالبطولة المحلية برصيد 14 لقبا، بفارق لقبين عن الغريم ريال مدريد.  

المملكة العربية السعودية ريال مدريد كأس السوبر الإسباني برشلونة