حبس متهم بتعذيب طفلته لإجبارها على التسول بقصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بحبس متهم بتعذيب ابنته لإجبارها على التسول واستجداء المارَّة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من إصابات.

ووجَّهت له النيابة تُهم التعذيب، والاتجار في البشر، وأمرت بالتحري حول نشاطه الإجرامي.

دلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى واقعة تداول فيديو لضرب طفلة بمنطقة قصر النيل، أن المتهم هو والدها أجبرها على التسول.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا تعدي أحد الأشخاص على طفلة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (والد المذكورة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق)، وبمواجهته اعترف بتعديه على نجلته لإجبارها على القيام بأعمال التسول، واستجداء المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولَّت النيابة العامة التحقيق.