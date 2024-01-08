الصحة الفلسطينية: المجاعة والجفاف والأوبئة مثلث موت يحاصر 1.9 مليون في غزة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن المجاعة والجفاف والأوبئة تشكل مثلث الموت الذي يحاصر 1.9 مليون نازح في اماكن الايواء بقطاع غزة.

وأضاف القدرة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، يجب على الأمم المتحدة ومؤسساتها إجراء تدخلات عاجلة ومركزة لمنع الكارثة الصحية والانسانية التي يتعرض لها النازحين.

ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شن غارات موسعة علي المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الفلسطيني.

ويشن طيران الاحتلال سلسلة غارات موسعة على مخيم البريج وسط قطاع غزة، وسط استهداف المدنيين والاحياء السكنية.

ومنذ بداية التصعيد الأخير بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واجه سكان قطاع غزة هجمات مكثفة من جانب قوات الاحتلال.

وقصفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية المدن الفلسطينية، مما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين الأبرياء ودمار هائل للممتلكات.