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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي ببولاق أبو العلا

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، اليوم، بحبس متهمين بالإتجار غير المشروع في العملة، خارج السوق المصرفي، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

كما أمرت بعرض العملات علي خبراء التزييف والتزوير، بالطب الشرعي، والتحرى حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط سائقَين حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا،وبحوزتهما مبالغ مالية، وعملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

حبس متهمين الإتجار في النقد الأجنبي بولاق أبو العلا