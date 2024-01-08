حبس متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي ببولاق أبو العلا

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، اليوم، بحبس متهمين بالإتجار غير المشروع في العملة، خارج السوق المصرفي، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

كما أمرت بعرض العملات علي خبراء التزييف والتزوير، بالطب الشرعي، والتحرى حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط سائقَين حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا،وبحوزتهما مبالغ مالية، وعملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.