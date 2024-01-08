رئيس جامعة جنوب الوادى يتابع استكمال المشروعات التطويرية

عقد الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا لمتابعة ما تم انجازه فى مشروعات "السجل المهارى" و"مقترح لائحة رابطة خريجى الجامعة" و"دليل أفضل الممارسات فى التوظيف لخريجى الجامعة" و"دليل مقترح لجائزة الجامعة للخريج المتميز".

وجاء ذلك بحضور الدكتور اشرف موسى الاستاذ بكلية التربية الرياضية والدكتور محمد سيد محمد الاستاذ بكلية التربية بقنا والدكتور محمد مهدى منسق المشروعات التطويرية بالجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة حجم الانجاز فى المشروعات المختلفة، والتى تهدف الى تقديم منتج متميز يتسم بالجودة والتنافسية.

وتضمن الاجتماع الاستماع الى مقترحات منسقى المشروعات ومناقشة اليات التطوير خلال الفترة القادمة.

واختتم الاجتماع بحث الجميع لاعلى بذل المزيد من الجهود لانجاز العمل وفق الخطة الزمنية المحددة لتحقيق الطموحات المستهدفة.