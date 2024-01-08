تراجع أسعار الذهب في مصر منتصف التعاملات اليوم مسجلة 3258 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب المحلي خلال جلسة اليوم الاثنين وذلك بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى سجله قبل ذلك خلال جلسة الأمس، يأتي هذا التراجع بسبب انخفاض سعر الأونصة العالمية بسبب ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3300 جنيه للجرام قبل أن يتراجع ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3285 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيات ليغلق عند المستوى 3300 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3310 جنيه للجرام.

تراجع أسعار الذهب اليوم يأتي في نطاق التصحيح السلبي بعد أن ارتفع لأعلى مستوى سجله قبل ذلك عند 3330 جنيه للجرام. حيث يظل التوتر يسود أسواق الذهب منذ الإعلان عن شهادات الـ 27% في محاولة لمعرفة تأثير هذه الشهادات على أسواق الذهب.

شهادات الـ 27% الجديدة قد تعمل على تقليل حصة الذهب من السيولة النقدية التي سيتم ضخها في الأسواق، ولكن في النهاية كل من لا يهتم بالحصول على عائد منتظم ودوري من أمواله سيتجه إلى الذهب لحفظ قيمة نقوده.



هذا وقد أعلن مجلس الوزراء عن وثيقة لتوجهات الاقتصاد المصري للفترة من 2024 – 2030، وتستهدف الحكومة إلى زيادة موارد النقد الأجنبي ليصل إلى 300 مليار دولار خلال هذه الفترة ليصبح 3 أضعاف الرقم الحالي.

وأشارت الوثيقة إلى التركيز على تضييق الفجوة الدولارية من خلال زيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تبني سياسة سعر صرف مرن لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، وأشار مجلس الوزراء أن توقعات صندوق النقد الدولي هي وصول سعر الصرف إلى متوسط 36.8 جنيه لكل دولار خلال الفترة من 2024 – 2028.

الإعلان عن تراجع متوسط سعر الصرف عن توقعات المؤسسات العالمية الأخرى عمل على تراجع في أسعار الذهب المحلي اليوم، بالإضافة إلى تزامن هذا مع انخفاض سعر الأونصة العالمية مع بداية تداولات الأسبوع.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



افتتح سعر الأونصة العالمية تداولات الأسبوع على انخفاض متأثراً بتقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من التوقعات مما قلل من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من العام، بينما يستمر الدولار في التعافي في انتظار بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

ارتفع الذهب المحلي ليصل إلى أعلى مستوى سجله من قبل أن يبدأ في التراجع خلال جلسة اليوم في تصحيح سلبي، حيث يستمر الذهب في محاولة تجميع الزخم الصاعد لاختراق قيمته السعرية السابقة، وتترقب الأسواق تأثير إصدار شهادات ال 27% على الطلب على الذهب.

انخفض سعر الأونصة العالمية اليوم ليسجل أدنى مستوى عند 2026 دولار لتظل التداولات فوق مستوى الدعم 2025 دولار للأونصة والذي في حالة كسره يفتح الطريق إلى المستوى 2015 ثم المستوى 2000 دولار للأونصة.

مؤشرات الزخم الفنية تظهر مستويات حيادية الأمر الذي يعكس إمكانية استمرار الهبوط ولكن حتى الآن السعر متماسك ضمن قناة سعرية صاعدة، وكسر المستوى 2025 دولار يمثل كسر لهذه القناة السعرية.

ضعف عمليات الهبوط أو تراجع مستويات الدولار قد تدفع أسعار الذهب إلى التعافي من هذه المستويات مستهدفة 2050 ثم 2065 دولار للأونصة، واختراق هذه المستويات بنجاح يدفع السعر إلى مستوى المقاومة الهام 2080 دولار للأونصة.



عن السعر المحلي:



ارتفع سعر الذهب المحلي يوم أمس ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي سجله قبل ذلك عند 3330 جنيه للجرام عيار 21، لينخفض من هذا المستوى ويبدأ في تصحيح سلبي جديد ليسجل اليوم أدنى مستوى عند 3285 جنيه للجرام.

حركة التصحيح قد تعيد الذهب إلى المستوى 2200 جنيه للجرام ولكن تظل هذه الحركة بهدف تجميع الزخم الكافي للعودة إلى الارتفاع، لأن الاتجاه الصاعد يظل هو المسيطر واختراق القمة عند 3330 تفتح الطريق للمستوى 3400 جنيه للجرام.