الثلاثاء.. مركز إبداع الإسكندرية يحتفي باليوم العالمي للأسرة

الإثنين 08/يناير/2024 - 03:29 ص

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، يوم غد الثلاثاء، ندوة بعنوان "المسئولية المجتمعية.. ودور المجتمع في بناء الأسرة"، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

تقام الندوة احتفالا باليوم العالمي للأسرة، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1997 في أول يناير من كل عام للاحتفال بالأسرة باعتبارها النواة الأساسية في بناء المجتمعات والحضارات.

يشارك في الندوة دكتورة ماجدة الشاذلي مقررة المجلس القومي للمرأة بفرع الإسكندرية، ودكتور محمد البدوي أستاذ علم الاجتماع ومدير معهد العلوم الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ودكتورة ريم الرفاعي مديرة إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بالإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية، ويهدف إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.