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الإثنين 08 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم تكشف عن مصير العائدات من تنظيم داعش

الكاتبة الصحفية والإعلامية
الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم
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قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن "العائدات من داعش" قنبلة موقوتة تُهدد العالم إن لم يُتخذ أمامها التدابير اللازمة لتفادي انفجارها؛ لا سيما مع غياب معطيات دقيقة حول أعدادهن، فبعد إعلان الخلافة المزعومة في عام 2014 قدرت وزارة الخارجية الأمريكية أن حوالي 4550 امرأة أجنبية من مختلف بلدان العالم انضممن إلى “داعش”، وتتراوح أعمارهن بين 16-24 عامًا.

وأضافت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه أشار تقرير صادر عن “مجموعة صوفان”، في مارس 2016 إلى أن عدد المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق تراوح ما بين 27-31 ألفًا ثلثهم من النساء، يتوزعون على حوالي 87 دولة، فيما نوهت مراكز بحثية أخرى بأن إجمالي عدد النساء الملتحقات بـ”داعش” في الفترة من عام 2013 وحتى عام 2018 بلغ ما يقرب من 4700 امرأة.

الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم العائدات من داعش المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق