«الضفة الأخرى» يعرض تقريرًا عن كتيبة «الزينبيات»

عرض برنامج «الضفة الأخرى»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، تقريرًا عن كتيبة “الزينبيات”، موضحًا أن بداية ظهور الكتيبة كان في 21 سبتمبر 2014 مع دخول الحوثي العاصمة اليمنية صنعاء، كانت المهمة الأولى للزينبيات استخباراتية ولوجستية وتتمثل في ترتيب المظاهرات وإمداد المتظاهرين بالطعام، فضلا عن نشر الأفكار الحوثية في الأوساط النسائية.

وكشف التقرير الذي أذاعته الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، عن أنه تم تكليف كتيبة “الزينبيات” بعد ذلك بمهام تجسسية قبل تنفيذ العمليات الأمنية سواء تجنيد النساء أو اعتقالهن أو قمعهن أو تصفيتهن إن اقتضت الحاجة، وتم تدريبهن على الأعمال القتالية وكانت أول مجموعة من زوجات القيادات في جماعة الحوثي.

وأوضح التقرير، أن كتائب “الزينبيات” ظهرت لأول مرة في عرض عسكري للحوثي عام 2017، وتجاوز عددهن حسب آخر الإحصائيات 5000 امرأة، وتم تدريبهن على استخدام الأسلحة المختلفة وقيادة السيارات والمركبات العسكرية، ويتم تقسيم الزينبيات إلى فرق خاصة بالاقتحامات والاختطافات والتجسس والقتال، وتُعد أخطر فرقة من الزينبيات هي الفرقة الأمنية التابعة لجهاز الأمن الوقائي، وتُستخدم هذه الفرقة في قمع أي تحركات نسائية معارضة، وتقوم بتفتيش المنازل واقتحامها واعتقال النساء المعارضات.