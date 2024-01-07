كأس الاتحاد الإنجليزي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وأرسنال

انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال وليفربول، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن دور الـ3 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بالتعادل السلبي.

وسيطر أرسنال على الشوط الأول، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، لكن ليفربول نجح في التصدي لها.

وكانت أفضل فرصة لأرسنال في الشوط الأول، عندما سدد بوكايو ساكا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس أليسون بيكر تصدى لها.

وحاول ليفربول أيضًا خلق بعض الفرص، لكن دفاع أرسنال كان متماسكًا، وتصدى لكافة المحاولات.

وبهذا التعادل، يظل التعادل السلبي هو النتيجة الأفضل لكلا الفريقين، حيث يسعى أرسنال لتحقيق الفوز في الشوط الثاني، والتأهل إلى الدور التالي من كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يسعى ليفربول لاستغلال الفرصة وتسجيل هدف التقدم.

ويستضيف الجانرز المباراة على ملعب الإمارات، في تمام السادسة والنصف مساء، واعتمد كلوب على داروين نونيز لقيادة الهجوم إلى جانب كودي جاكبو ولويس دياز في ظل غياب الدولي المصري محمد صلاح بسبب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية.

ويبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز- إبراهيما كوناتي- كوانساه- ترينت ألكسندر أرنولد.---

خط الوسط: كورتيس جونز- ماك أليستر- هارفي إليوت.

خط الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز- داروين نونيز.



فيما بدأ أرسنال المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بنجامين وايت، جاكوب كيويور، غابرييل ماجاليس، ويليام ساليبا.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز، جورجينيو، ديكلان رايس.

خط الهجوم: ريس نيلسون، بوكايو ساكا.