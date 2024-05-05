مجلس القبائل العربية| خريطة جديدة للعمل العام في مصر.. وعلاء عابد ثاني النواب المنضمين

الأحد 05/مايو/2024 - 12:17 ص

علمت «البوابة نيوز» من مصادر مطلعة، أنه جاري العمل على قدم وساق في تشكيل لجان مجلس القبائل العربية بالمحافظات المصرية، والذي جرى تدشينه منذ أيام قليلة في مشهد يضم الكثير من ذوي الخبرة.

كما علمت «البوابة» أن العديد من النواب قد بدأو التحرك؛ لينضموا ويضمنوا وجودهم داخل التشكيلات المقرر العمل عليها خلال الأيام القليلة القادمة.

وعلمت «البوابة» أن النائب علاء عابد انضم للتحالف لينضم للعديد من الشخصيات العامة التي انضمت مثل: أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الأسبق، ومصطفى بكري عضو مجلس النواب، وهاني رسلان عضو مجلس النواب السابق وغيرهم.

وطبقا للمتحدث الرسمي للتحالف مصطفى بكري، فإن هناك 280 نائبًا قد تقدموا رسميًا بطلبات انضمام؛ لشاركوا في التحالف الذي يعتبر بمثابة نقطة الانطلاق لكثير من الأعمال المجتمعية والخيرية والعمل العام في مصر تحت قياده رجل الأعمال المهندس إبراهيم العرجاني وبرئاسة شرفية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويذكر أن «البوابة» علمت من مصادر داخلية من حزب مستقبل وطن، أن النائب علاء عابد تقدم باستقالته من منصب نائب رئيس الحزب.