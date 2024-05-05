بالصور.. إقبال كبير على كنائس المنيا في قداس عيد القيامة المجيد

شهدت مطرانيات وكنائس المنيا، إقبالًا كبيرًا من الأقباط، بعد آخر أيام أسبوع الآلام، والصوم الكبير، الذي يعقبه عيد القيامة المجيد 2024، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، بمحيط الكنائس والمطرانيات، داخل تسع مراكز بمحافظة المنيا، من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا. وبعد صيام 55 يومًا، تخللها أسبوع الآلام، أعلنت مطرانيات وكنائس المنيا، اليوم، السبت، 4 مايو 2024، انتهاء استعداداتها لاستقبال عيد القيامة المجيد 2024، لتعلن بدء دق أجراس الفرحة والسعادة، وتغيير ستائر الكنائس، والمطرانيات، إلى البيضاء، وتزيينها بالورود، إعلانًا ببدء عيد القيامة، وانطلاق 50 يومًا جديدة من الفرحة والسعادة وأكاليل الزواج.

كما شهدت المطرانيات والكنائس حالة من البهجة والسعادة خلال قداس عيد القيامة المجيد حيث توافد المواطنين والقيادات التنفيذية والسياسية مساء اليوم السبت 4 مايو 2024، على مطرانيات وكنائس المحافظة، من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا، للمشاركة في قداس عيد القيامة المجيد 2024، وسط تهانى وتبادل وإلقاء كلمات التهنئة والترحيب بين الجميع، وسط حالة من الفرحة والسعادة.

وبعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما هنأ المحافظ جميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والكنائس الثلاثة وجميع الأخوة المسيحيين، معربا عن خالص دعواته لله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا عمق الترابط بين نسيج الأمة ووحدة الشعب المصري إعلاءً لقيمة المواطنة في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

كما أعلن محافظ المنيا، برنامج زيارة المطرانيات والكنائس الكبيرة، لتقديم التهاني على مدار يومي السبت والأحد ومشاركتهم فرحتهم بالعيد.

فيما شهد محيط المطرانيات والكنائس، إجراءات أمنية مشددة، وكلف اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، مساعديه بالإشراف على عمليات التأمين بكل مركز وقطاع، على مدار 3 أيام السبت والأحد والاثنين، تزامنا مع عيد القيامة المجيد 2024، وعيد شم النسيم.

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