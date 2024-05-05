مصطفى بكري: جريمة العرجاني هي دفاعه عن أمن بلاده بعد وقوفه مع الجيش والشرطة ضد الإرهابيين

قال النائب مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، مُستهدف وتم اطلاق النار عليه أكثر من مرة سابقا.



وأضاف خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية " سي بي سي" أن العرجاني يتعرض لهجمة شرسة، ولا يزال يتعرض من قِبل جماعات الإرهاب، منوها لأدواره الوطنية والباسلة مع الجيش والشرطة، ودفع ضريبة ذلك ومنزله دُمر وظُلم في 2011 بعد سجنة، وقُتل أخيه بلا ذنب".



وتابع: "التقيت بوالدة الشيخ إبراهيم العرجاني، وكانت تتألم من شدة الظلم سابقا، وتم اعتقال العرجاني وسالم ابو لافي، بلا أي ذنب".

وأوضح أن هناك غضب من الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن من اتحاد القبائل العربية، فهو يستهدف لم شمل القبائل على أرض مصر، ليكونوا درعا للدفاع عن الوطن.

واختتم أن جريمة العرجاني هل دفاعه عن أمن البلاد القومي بعد الوقوف مع الجيش والشرطة ضد الإرهابيين، ويتم الانتقام به لهذا السبب.