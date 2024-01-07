بالفيديو.. أمين الفتوى يجيب الأطفال على "قناة الناس"عن "هو ربنا فين"

الأحد 07/يناير/2024 - 06:51 م

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أسئلة الأطفال حول "هو ربنا فين"، قائلا: إن الآباء والأمهات يجب عليهم ألا يفزعوا من الأسئلة.



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "نحاول أن نوجه الطفل توجيه عقائدى سليم، ونقول لهم ربنا مطلع علينا فى كل مكان، وهو اللى خلق المكان".



وتابع: "نقول للطفل يتدبر فيما خلقه الله، ونحفظ الأطفال إن الله هو الخالق فلا يتجسد للمخلوقين، ولكنا ندركه ونؤمن به فى قدرته فيما خلقه حولنا، وهو الخبير بأحوالنا وأقوالنا، ونعدد خلق الله رفع السماوات بغير عمد، هرو إحنا نقدر نعمل سقف من غير عمدان، وكمان ربنا اللى خلقنا وجعل لكل واحد فينا إن له أجل معلوما".



