مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل رجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل عددًا من رجال الدين المسيحى، وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2024.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم الأحد، إن ذلك جاء فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وأضافت: وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإستمرارًا لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.