ساقطة السبب.. استمرار حبس «القواد» المتهم بقتل “عريس العياط” 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس عاطل 15 يوم علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه وسط الزراعات، بقرية السعودية دائرة مركز العياط جنوب المحافظة، في الواقعة التي عُرفت إعلاميًا بـ«عريس العياط المذبوح»

وكانت قد أمرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الوقعة، وجاء بأوراق القضية أنه ورد لنيابة جنوب الجيزة محضرًا من وحدة مباحث مركز العياط يفيد بالعثور علي جثة شاب وسط زراعات قرية السعودية دائرة المركز وبجثته آثار طعنات نافذة من سلاح أبيض، وعليه فإن النيابة العامة كلفت المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهمين في الواقعة وكشف ملابساتها، وبدورها انتقل فريق من النيابة العامة لفحص آثار الجريمة ومعاينتها، إذ تبين أن المجني عليه وجد مسجى علي ظهره في أحد حقول قرية السعودية بالعياط وبه آثار طعنات سكين، أمرت النيابة باستدعاء أهلية القتيل عقب تحديد هويته.

اعترافات صادمة



وعقب نجاح وحدة مباحث العياط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم وعدد من المشتبه بهم نفادًا لقرار النيابة العامة، وأمام جهات التحقيق اعترف المتهم الرئيسي بقتل الضحية، إذ فجر مفاجأة

بأنه قتل صديقه بسبب خلاف على قضاء ليلة حمراء مع إحدى “ الساقطات” وكشف المتهم بأنه كان يعمل قوادًا وكان يجلب الفتيات للشباب مقابل تقاضيه مبالغ مالية، وفي هذه الواقعة طلب منه المجني عليه، بأن يحضر له فتاة لإقامة علاقة غير شرعية معها قائلا له: “ عايزين نرجع زي زمان ”



وبالفعل أحضر المتهم الساقطة له، واتفقا علي المبالغ المالية، لكن الإختلاف وقع عندما حضر أكثر من شاب برفقة الضحية، حينها اعترض المتهم قائلًا: “ احنا متفقين إنك هتكون لوحدك بس”.. ليرد عليه الضحية قائلًا: “ ملكش دعوة أنت ليك فلوسك وخلاص”.. لتنشب مشادة كلامية بينهما تحولت إلى مشاجرة، بادر فيها الضحية بإخراج "سكين" من جلبابه وأصاب المتهم في يده، لكن المتهم استطاع اخذ السكينة منه وطعنه في صدره قائلًا: “ بعد ما عورني في أيدي زاد غضبي تجاهه فشديت السكينة من ايده وبقت معايا.. وغرستها في صدره.. ولما وقع كملت عليه.. ووقتها كانوا صحابه معاه.. ولما شافوا المنظر هربوا.. وأنا هربت كمان خارج القرية.. لكن الشرطة قبضت عليا بعد يومين”



بداية الواقعة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي المتهم بانهاء حياة شاب وسط الزراعات بقرية السعودية دائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة، في الواقعة التي عرفت إعلاميا باسم “ عريس العياط المذبوح”.

كانت بداية الواقعة بتلقي المقدم أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغ بالعثور علي جثة شاب وسط الزراعات ناحية قرية السعودية دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تم العثور علي جثة “ أحمد” عامل وتبين أنه متزوج منذ 5 أشهر، وبجثته آثار طعنات نافذة من سلاح أبيض “ سكين”.



وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه بسبب خلافات مالية فيما بينهما، وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بارشاده عن ضبط السلاح المستخدم في الواقعة “ سكين”.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.